Росприроднадзор выявил у "Омскводоканала" 45-кратное превышение норм выбросов фенола

ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило в ходе проверки на объектах компании "Омскводоканал", которая является основным поставщиков питьевой воды в Омске, 45-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола. Об этом сообщается в четверг на сайте ФГИС "Единый реестр проверок".

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ, включая фенол. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Установлено превышение нормативов выбросов фенола от стационарного источника выбросов <...> в 45 раз с учетом погрешности", - говорится в документе.

В отношении компании составили административный протокол и выдано предписание устранить нарушения.

В "Омскводоканале" журналистам сообщили, что считают превышение выбросов фенола ошибкой лабораторного исследования. "Сточные воды городских потребителей - это хозяйственно-бытовые стоки, которые не могут содержать фенол, [они] поступают на главную насосную станцию, где и производился забор воздуха в ходе внеплановой проверки. Сточные воды промышленных предприятий нефтехимического комплекса поступают параллельно по другой цепочке", - отметили в компании.

"Омскводоканал" в настоящее время готовит возражения на полученный акт проверки. В организации заявили, что методика проведенных измерений "не соответствует объекту исследования". "Ее область применения рассчитана на промышленные предприятия, а не водоканалы", - отметили в пресс-службе.