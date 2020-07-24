В Омской области объявили режим ЧС из-за засухи

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности губернатора Омской области Валерий Бойко подписал указ о введении режима ЧС из-за почвенной засухи на территории всего региона, который является одним из крупнейших производителей зерна в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Режим ЧС из-за засухи объявлен на всей территории Омской области, распоряжение только что подписал и. о. губернатора Валерий Бойко", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя министерства, из 32 районов Омской области сильнее всего пострадали 9 районов на юге региона: Полтавский, Черлакский, Называевский, Исилькульский, Русско-Полянский, Москаленский, Омский, Павлоградский и Щербакульский. В документе, имеющемся в распоряжении ТАСС, уточняется, что в июле в течение 10 дней максимальная температура воздуха превышала 25 градусов, что в совокупности с ветром скоростью более 7 м/с привело к иссушению почвы.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа рассказал ТАСС, что потери из-за недополученного урожая могут превысить в регионе 1 млрд рублей, однако на тот момент засуха затронула только 4 района региона. По словам министра, из-за жары и отсутствия влаги озимые сорта пшеницы стали не созревать, а сохнуть, поэтому аграриям пришлось почти на месяц раньше традиционных сроков начать уборочную кампанию. Из-за пересыхания зерна урожайность может уменьшиться до 30%, пояснил глава омского Минсельхоза.

В 2019 году в Омской области было выращено более 3,05 млн тонн зерна, почти 254 тыс. тонн масличных культур, более 440 тыс. тонн овощей и картофеля и 5 тыс. 483 тонн льна-долгунца.