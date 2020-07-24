Крупнейший детский лагерь Кузбасса досрочно завершил смену из-за выявления коронавируса

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейший государственный детский лагерь Кузбасса - центр "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе досрочно завершил смену и отправляет всех отдыхающих детей на домашнюю изоляцию из-за выявления коронавируса у двух детей и четырех сотрудников учреждения. Заболевание у всех протекает бессимптомно, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"В центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией - у четырех взрослых и двух детей. Министерство образования и науки Кузбасса проинформировало об этом всех родителей, с каждым была проведена индивидуальная беседа. В результате принято решение до 27 июля вывезти всех отдыхающих детей из лагеря. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию, родители на это время также получат официальный больничный", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе также уточнили, что на момент выявления заражения коронавирусом в лагере находились 167 детей школьного возраста. По данным министерства, все санитарные и эпидемиологические требования Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса в учреждении соблюдались.

По распоряжению губернатора Сергея Цивилева детские лагеря в Кузбассе возобновили работу с 15 июня, но должны работать с ограничениями. Так, отряды могут состоять не более чем из 15 детей. Весь персонал перед началом работы должен сдать анализы на коронавирус, для детей достаточно справки об отсутствии контакта с носителями коронавирусной инфекции. Любые внешние контакты детей и взрослых в период лагерных смен запрещены, для питания было рекомендовано использовать только одноразовую посуду.

Центр "Сибирская сказка" в Кузбассе является государственным учреждением дополнительного образования и принимает детей на отдых в течение всего года. Он рассчитан на 500 отдыхающих в смену. Путевки в "Сибирскую Сказку" для детей бесплатные, они предоставляются региональными властями в качестве поощрения за успехи учебе, конкурсах и соревнованиях. На официальном сайте учреждения сообщается, что все летние смены перенесены на неопределенный срок в связи с карантинными мероприятиями.