Суд в Новосибирске арестовал двух предполагаемых участников террористической ячейки

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под арест до 20 сентября двух граждан, которые, по версии следствия, являются участниками террористической организации "Исламская партия Туркестана" (запрещена в России решением Верховного суда РФ). Об этом сообщается на сайте суда в субботу.

Как сообщалось ранее, в четверг 23 июля ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардией задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации. По данным ФСБ, члены ячейки призывали к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

"25 июля в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство следователя управления ФСБ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении гражданина РФ и гражданина Киргизии, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ( "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября", - говорится в сообщении.

По версии следствия, они являются участниками "Исламской партии Туркестана".