В Кемерове завершили строительство второй очереди президентского кадетского училища

ТАСС, 25 июля. Строительство второй очереди президентского кадетского училища в Кемерове, которое началось осенью прошлого года, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства области.

"Два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном построены на территории Кемеровского президентского кадетского училища. Но данный момент строители завершают благоустройство территории возле новых корпусов", - говорится в сообщении.

Общая площадь построенных зданий - около 8 тыс. кв. метров, из них площадь спорткомплекса - 5,6 тыс. кв. метров. Спальные корпуса и спортивный комплекс соединены теплыми переходами. После ввода новы корпусов в кадетском училище смогут учиться 840 кадет, их число будет увеличиваться постепенно. "Важно создать кадетам, которые впервые надолго покинули родной дом, комфортные условия для жизни и обучения. Чтобы решить эту задачу, на строительстве новых корпусов кадетского училища ежедневно работали более 420 человек и 35 единиц техники. Строительство завершили в срок, 1 сентября жилые корпуса и спорткомплекс примут учащихся", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.

Кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2018 года. В первую очередь с нуля были построены учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест, плац для построения, спальный корпус на 360 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств и силовых тренировок, а также стадион с футбольным полем. В 2019 году в училище занималось 350 кадет, в этом году был объявлен набор еще 120 учащихся среди пятиклассников.