Ущерб сельхозугодиям от наводнения в Горном Алтае составил более 75 млн рублей

ТАСС, 26 июля. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе Республики Алтай нанесли ущерб сельхозугодиям, где местные жители пасли животных, на сумму более 75 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил глава района Серикжан Кыдырбаев.

"Общий ущерб от подтопления сенокосных угодий составляет 75 млн 432 тыс. рублей, это сенокосные луга девяти сельских поселений, общая площадь - более 6 тыс. га. У семи поселений, если вода уйдет, может, еще удастся скосить сено, в двух сельских поселениях эти угодья вообще не подлежат восстановлению - занесло илом и песком, они непригодны для сельхознужд. Пасли там животных простые люди, у которых личные подсобные хозяйства", - рассказал глава района.

По словам Кыдырбаева, главный вопрос, который сейчас решается вместе с властями региона, - как обеспечить кормами животноводов в пострадавших населенных пунктах. Вариант, который может помочь в будущем, по словам главы, - это помощь из бюджета района со страхованием, переоформлением земель. Также рассматривается помощь в поставках сена по более низкой цене, возможное возмещение со стороны региона товарно-транспортных расходов при закупе сена.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало о том, что в районе из-за прорыва дамбы, вызванного дождями, подтоплены приусадебные участки. Были размыты дороги, подтоплены сенокосные угодья, животноводческие хозяйства, погиб мелкий рогатый скот. Позднее на своей странице в Instagram глава района Кыдырбаев сообщил, что ситуацию с паводком в районе, граничащем с Монголией, удалось стабилизировать.

С 1 по 17 июля в Кош-Агачском районе количество осадков превысило норму на 258%. Кош-Агачский район находится на границе с Монголией, он приравнен к районам Крайнего Севера, население составляет около 20 тыс. человек.