Число юных футболистов в Омской области может вырасти более чем в шесть раз

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Омской области рассчитывают, что число детей, занимающихся футболом в регионе, в ближайшие годы увеличится с 6 до 40 тыс. человек благодаря реализации соглашения о сотрудничестве в развитии этого вида спорта между субъектом, Министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Омской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова.

"Мы ставим себе задачу в ближайшие годы создать условия для увеличения количества людей, занимающихся футболом. Этот показатель должен вырасти до 40 тыс. человек. Для нас важно улучшать материально-техническую базу, чтобы как можно больше ребят играли в детских клубах. На сегодняшний день почти 6 тыс. детей занимаются футболом в специализированных школах", - цитирует пресс-служба Буркова.

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве были подписаны в субботу с администрациями и региональными федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Цели соглашений напрямую связаны с реализацией федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. В рамках соглашения в Омской области планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов.

"Среди наших целей - вовлечение в футбольную экосистему школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов, а также развитие системы подготовки резерва. К 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один региональный центр подготовки футболистов и один детский футбольный центр", - приводит пресс-служба слова президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.

Бурков отметил, что юным омским футболистам есть с кого брать пример - омский "Иртыш" в сезоне 2019-2020 стал победителем первенства России среди команд Олимп - Профессиональной футбольной лиги (зона "Восток"). Команда в следующем сезоне будет выступать в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Из 11 игр в завершившемся сезоне в девяти команда из Омска одержала победу, две встречи завершились ничейным результатом. Всего клуб набрал 29 очков. Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ сезона 2019-2020 были завершены досрочно из-за коронавируса.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.