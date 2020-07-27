В Приангарье на 43,3% снизился объем оказания туристских услуг в I полугодии 2020 года

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Предприятия туристско-рекреационной отрасли Иркутской области в первом полугодии 2020 года из-за пандемии коронавируса оказали на 43,3% меньше услуг, чем за аналогичный период 2019 года. Данные приведены в отчете регионального агентства по туризму, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

В Иркутской области главным туристическим направлением является объект всемирного наследия ЮНЕСКО - озеро Байкал, куда едут 90% путешественников. За последние три года поток туристов в регион, по данным агентства, вырос на 14,5%, в 2019 году Приангарье посетили 1,8 млн туристов, в том числе почти 368 тыс. иностранных. При этом много путешественников приезжают на Байкал самостоятельно, они отдыхают в палатках или останавливаются в усадьбах жителей побережья, и учет таких туристов не ведется. Данных по турпотоку за первое полугодие 2020 года нет в связи с переносом сроков предоставления отчетности.

"В текущем году из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль во всем мире переживает жесткий кризис, что привело к снижению основных показателей туристской деятельности и в нашем регионе. По оценочным данным, в первом полугодии 2020 года объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,3% и составил 1 млрд 472,5 млн рублей (первое полугодие 2019 года, по уточненным данным Иркутскстата, - 2 млрд 595,6 млн руб.)", - указано в отчете.

В частности, турбазы, санатории и прочие организации отдыха оказали услуг почти на 50% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года, гостиницы - на 46,4% меньше.

Кешбэк на Байкале

Ростуризм для стимулирования туристических поездок внутри страны и поддержки туротрасли разработал программу возврата путешественникам части средств за покупку пакетных туров. О точной дате начала проекта будет объявлено в августе. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала журналистам, что участниками программы станут все регионы России, в том числе Иркутская область с Байкалом. Однако представители туристической отрасли Приангарья в беседе с ТАСС указали на ряд моментов, которые затруднят получить кешбэк тем, кто поедет отдыхать на Байкал.

Председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко указал на небольшое количество пакетных предложений на байкальском направлении для российского туриста. По его словам, ранее туры на Байкал были рассчитаны в основном на иностранных туристов, так как они ими пользовались, а россияне предпочитали самостоятельно организовывать поездку на побережье озера. Как отметил Коваленко, в сложившихся условиях многие российские туристические компании уже запрашивают у байкальского турбизнеса пакетные туры. Эксперт рассчитывает, что программа кешбэка простимулирует разработку туров и увеличит количество их бронирований российскими туристами.

Однако есть сложности в составлении туров, за которые можно было бы получить кешбэк. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева сообщила ТАСС, что одно из условий программы кешбэка заключается в том, что средство размещения, в котором остановится турист, должно быть классифицировано. "На Байкале еще пока классификацию немного средств размещения прошли, потому доступно это (кешбэк за туры - прим. ТАСС) будет немногим", - отметила Григорьева.

По ее мнению, привязка программы к классификации средств размещения приведет к неравнозначной поддержке туроператоров. "У них остается мало выбора, где размещать своих туристов при таких пакетных турах [на Байкал]. И у туристов меньше возможностей, ведь, как правило, классифицированные гостиницы подороже, и не всегда они расположены в тех местах, куда бы турист хотел поехать", - отмечает эксперт. Чтобы программа была доступной для тех, кто поедет на Байкал, необходимо пересмотреть и расширить перечень средств размещения, останавливаясь в которых, турист сможет получить кешбэк, считает Григорьева.

Кроме того, в Иркутской области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации до сих пор под запретом экскурсионные и круизные программы. "В пакетном туре всегда, как правило, должно присутствовать много экскурсий. А экскурсии проходят в составе групп. На сегодняшний день у нас пока это не разрешено. Кроме того, пакетные туры туроператор набирает чуть ли не за год, за полгода, но не за неделю. Это всегда взвешенное решение тех, кто едет. Поэтому я не знаю, как в этом году вокруг Байкала сработает эта акция, сложно сказать", - сказала ТАСС Григорьева.

С 26 июня в Иркутской области разрешили открыться гостиницам и турбазам, работа которых была приостановлена с конца марта из-за пандемии коронавируса. В конце мая власти региона давали прогноз, что туристический поток в 2020 году в связи с пандемией будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета. Речь идет о туристах, которые останавливаются в коллективных средствах размещения.