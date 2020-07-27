Число стобалльников по итогам ЕГЭ в Новосибирской области выросло в полтора раза

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Количество школьников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, в Новосибирской области в 2020 году выросло в полтора раза - с 76 до 115 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Наибольшее количество стобалльных результатов - по русскому языку (63), информатике и ИКТ (16), математике (13) и истории (13). При этом 7 выпускников набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам. В целом в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом увеличился средний балл за ЕГЭ. Кроме того, снизилась доля участников, не набравших минимальный балл", - говорится в сообщении.

Как пояснил министр образования региона Сергей Федорчук, рост стобалльников может быть связан с изменением условий проведения ЕГЭ в этом году и режимом самоизоляции. "Я думаю, что в большей степени оказало влияние то, что дети, которые чувствовали, что они пойдут в колледж и им экзамен для института был не нужен, отказались его сдавать, и плюс, конечно, была возможность сидеть дома и готовиться", - сказал министр.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. Почти 14 тыс. школьников в Новосибирской области сдали ЕГЭ в 2020 году. Как сообщал Федорчук ранее, подавляющее большинство сдающих ЕГЭ - 11,7 тыс. человек - выпускники 2020 года, из которых более 70% проживают в Новосибирске.