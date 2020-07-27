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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Росприроднадзор пока не получал оценку ущерба от аварии в Норильске от "Норникеля"

В ведомстве ранее заявили, что ЧП на ТЭЦ-3 причинило ущерб почти в 148 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор пока ожидает от "Норникеля" оценку ущерба от ЧП в Норильске, которую считает справедливой сама компания. Об этом сообщила в понедельник глава ведомства Светлана Радионова.

"Мы оперируем одними и теми же данными, а в итоге у нас получились разные цифры. Но я вам хочу сказать простую вещь: мы не услышали пока от компании той цифры, которую она считает адекватной либо обоснованной. Пока еще от самой компании нам не поступило ни одной бумаги", - сказала она в интервью телеканалу РБК.

При этом Радионова назвала коэффициент, примененный для оценки ущерба Росприроднадзором, адекватным и справедливым. Ранее ведомство заявило, что авария на ТЭЦ-3 причинила ущерб почти в 148 млрд рублей.

Теги
РоссияРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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