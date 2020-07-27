Новый корпус для старейшего театра Новосибирска оценивают в 100 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса для старейшего в Новосибирске театра "Красный факел", у которого долгое время не было помещения для цехов по производству костюмов и декораций, оценивается в более чем 100 млн рублей. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства культуры региона, новосибирские власти попросили у Министерства культуры РФ средства из федерального бюджета на строительство.

"Вопрос строительства производственного корпуса для размещения производственных театральных цехов и административных помещений театра находится в стадии проработки. <…> Ориентировочная стоимость строительства - более 100 млн рублей. Направлена заявка в Министерство культуры РФ для возможности финансирования за счет федерального бюджета в период 2022-2023 годы, которая находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, для театра "Красный факел" в Новосибирске построят четырехэтажный административный корпус, в котором разместятся мастерские, несценические производственные цеха, а также администрация театра. В старом здании остается театральная сцена, в нем также продолжат работу актеры и постановщики. Новое здание будет находиться в непосредственной близости к существующему театру. На данный момент министерством культуры совместно с театром подготовлен эскизный проект с полной планировкой и внешним обликом здания.

Театр "Красный факел" является одним из ведущих в Новосибирске, в этом году он отмечает столетие. Долгое время театр не имеет помещения, где могли бы разместиться производственные цеха по изготовлению декораций и костюмов для сцены. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце 2019 года поручил Министерству строительства региона заняться проектом строительства нового здания для театра.

Театр был основан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров. В течение 11 лет он был передвижным и только в 1932 году обосновался в историческом центре Новосибирска в здании бывшего Коммерческого клуба, построенного в 1914 году известным в Сибири архитектором Андреем Крячковым. Коллектив театра трижды становился лауреатом Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", кроме того, он участвует во множестве российских фестивалей как регионального, так и международного значения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и других крупных городах.