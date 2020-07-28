В НГТУ создали опытный образец улучшенного электродвигателя для нефтяных насосов

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по заказу Технологической компании Шлюмберже создали опытный образец нового электродвигателя для нефтяных насосов, по своим параметрам превосходящего двигатели предыдущего поколения, сообщил ТАСС декан факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Михаил Вильбергер.

Сотрудничество НГТУ НЭТИ и ООО "Технологическая компания Шлюмберже" в области разработки и модернизации электрических двигателей для погружных насосов началось еще в 2006 году. В рамках данной работы ученые разрабатывают линейку современных электродвигателей для погружных насосов. За 14 лет спроектированы новые электродвигатели, в том числе для малодебитных скважин, и проведено несколько десятков испытаний опытных образцов с различными станциями управления.

"Этот электродвигатель изготовлен по проектным чертежам, и его испытания показали, что все параметры удовлетворяют техническому заданию и не уступают мировым аналогам. Это опытный образец, который можно запускать в производство", - сказал Вильбергер.

По его словам, новый двигатель станет эффективнее прежнего по основным параметрам: масогабаритные показатели, мощность, энергоэффективность.

Отмечается, что конкурентным преимуществом новосибирской разработки является то, что система управления самим электродвигателем не требует наличия датчиков скорости (положения), а, следовательно, нет необходимости опускать их в скважину вместе с двигателем. Двигатель имеет возможность управления с поверхности земли без увеличения числа информационных каналов.

Schlumberger была основана в 1926 году братьями Конрадом и Марселем Шлюмберже, представителями семьи заводчиков из Эльзаса. В настоящее время корпорация позиционирует себя как "ведущего мирового поставщика технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа". Имеет представительства в более чем 120 странах мира с численностью сотрудников около 100 тыс. человек.