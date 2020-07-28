В парке "Птичья гавань" в Омске впервые зафиксировали краснокнижного гуся-пискульку

ТАСС, 28 июля. Ученые Омского научного центра впервые зафиксировали появление краснокнижного гуся-пискульки в природном парке "Птичья гавань", который находится в черте города. Исследователи изучали влияние режима самоизоляции в период пандемии на поведение птиц, сообщается во вторник на сайте Сибирского отделения РАН.

Гусь-пискулька включен в списки Красной книги России и Казахстана, относится к редким, охраняемым видам. Единый ареал пискульки, ранее распространявшийся на лесотундры и южные тундры Евразии, распался на отдельные небольшие очаги. Численность птиц за полвека сократилась с 100 тыс. до нескольких тысяч. Пискулька похож на белолобого гуся, на которого разрешена охота, поэтому меры охраны не приносят результата.

"Снижение антропогенного влияния на экосистему природного парка во время полного запрета посещения с 1 апреля по 19 июня 2020 в период режима самоизоляции при пандемии коронавируса на территории Омской области привело к возрастанию разнообразия птиц на этой территории. В центре города Омска с населением более 1 млн человек стали гнездится менее скрытно чомга, серая утка и широконоска, появилась на гнездовании вертишейка, возросло обилие урагуса в гнездовой период. На пролете впервые отмечен здесь гусь-пискулька", - говорится в сообщении.

Площадь природного парка "Птичья гавань" - особо охраняемой природной территории регионального значения - превышает 100 га. За последние 25 лет в парке зарегистрировано 155 видов птиц, в том числе 26 краснокнижных. Более половины из них выводят здесь птенцов. Парк был образован в 1950-х годах, когда строители Ленинградского моста перегородили небольшую речку Замарайку насыпью автомобильной дороги. В результате образовалась новая конфигурация озер и проток, где охотно стали гнездиться птицы.