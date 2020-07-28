Турецкий подрядчик реконструирует аэровокзальный комплекс Толмачево за 13,67 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Турецкая компания "Ант Япы" (российское юридическое лицо зарегистрировано в Москве) проведет реконструкцию первого этапа аэровокзала международных и внутренних линий Новосибирского аэропорта Толмачево, стоимость контракта составит 13,67 млрд рублей, сообщается в опубликованном во вторник на портале госзакупок итоговом протоколе.

"Признать победителем закупки - Общество с ограниченной ответственностью "АНТ ЯПЫ", подавшего заявку, которая отвечает требованиям, установленным в закупочной документации, с наибольшим рейтингом привлекательности предложения", - говорится в документе.

Стоимость контракта составит 13,67 млрд рублей, при этом начальная (максимальная) стоимость работ была установлена в 14,2 млрд рублей. "Ант Япы" предложила наименьшую цену из компаний, допущенных на участие в переговорах. Всего были поданы семь заявок, четыре из которых были отклонены в том числе из-за несоответствия требованиям закупочной документации. К участию были допущены ООО "СиАрСиСи Рус" - российское подразделение крупнейшей китайской компании China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), турецкая "Ант Япы" и турецкий консорциум "Лимакмаращстрой" (российское юридическое лицо - ООО "Лимакмаращстрой", зарегистрировано в Нижегородской области).

Ранее аэропорт Толмачево увеличил начальную цену контракта на первый этап реконструкции с 13,5 до 14,2 млрд рублей, что связано с уточнением положений проектной документации.

Гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич ранее сообщал, что в аэропорту будет построен терминал стоимостью почти 20 млрд рублей. Первый этап строительства объекта площадью 56 тыс. кв. м планируется выполнить к 2022 году, а всю программу - к 2025 году. Общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв. м., пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год.

О подрядчике и аэропорте

"Ант Япы" - один из крупнейших турецких подрядчиков, работающих в Москве. Компания реализует масштабные строительные проекты различного назначения - как жилищного строительства, так и хозяйственных зданий.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. В 2019 году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров.