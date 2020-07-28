Ущерб транспортной инфраструктуре Тувы от паводка оценивают в 339 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Предварительный ущерб для транспортной инфраструктуры Тувы от паводка оценивается в 339 млн рублей. Об этом во вторник на аппаратном совещании в правительстве республики сообщил министр дорожно-транспортного комплекса региона Кежик Дандаа.

Паводковая ситуация в республике ухудшилась 15 июля, когда из-за сильных дождей вырос уровень воды в реках, были подтоплены дома и приусадебные участки, повреждены мосты. Был введен режим ЧС муниципального характера в десяти районах республики.

"По предварительным расчетам [ущерб] это 339,312 млн рублей, из них 275 млн рублей - это мостовые переходы", - сказал министр.

Глава региона Шолбан Кара-оол поручил ведомству заняться поиском источников финансирования, в том числе и на федеральном уровне.

Как сообщалось, в результате паводка было подтоплено 262 домовладения, повреждены одна дамба, два водозабора, 10 мостов, размыто покрытие на 45 дорогах. По данным службы ГО и ЧС, паводковая ситуация на территории республики стабилизировалась.