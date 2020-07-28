Томские власти возобновили работу фитнес-клубов и бассейнов

ТОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Фитнес-клубы, бассейны и другие физкультурно-спортивные организации Томской области, работа которых была временно прекращена из-за пандемии коронавируса, могут вновь принимать посетителей. Кроме того, разрешены групповые уличные тренировки, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу физкультурно-спортивных организаций, которые соответствуют установленным рекомендациям и санитарным требованиям. Распоряжение об этом возглавляющий штаб губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал сегодня, 28 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спортивные учреждения могут начать работу, отправив уведомление властям региона и получив согласование о начале деятельности. Возобновить работу смогут открытые и закрытые спортсооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны с длиной дорожки не менее 25 метров, а также фитнес-клубы площадью не менее 200 кв. метров. Посещение объектов лицами моложе 14 и старше 65 лет не допускается. Также разрешены уличные тренировки в группах.

"Знаю, как все скучали по тренировкам, пока спортивные залы и бассейны были закрыты, но эпидобстановка позволила открыть их только сейчас. Очень надеюсь, что владельцы, тренеры и посетители бассейнов и клубов будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, это главное условие для работы", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать с 31 марта, были закрыты все развлекательные и культурные учреждения, автошколы, предприятия общественного питания, запрещены все массовые мероприятия. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Из-за эпидобстановки режим неоднократно продлевался, в последний раз - до 1 августа. В июле томские власти начали постепенно снимать действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов.

По данным регионального оперштаба на 28 июля, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 3 979 человек, в том числе 53 за минувшие сутки, 2 484 человека выздоровели, 31 пациент умер. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.