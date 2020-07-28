Врачи Кузбасса спасли жизнь мальчику с Алтая, в бронхи которого попало семя подсолнечника

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. Медики Кузбасской областной детской клинической больницы провели экстренную эндоскопическую операцию и спасли жизнь двухлетнему пациенту из Республики Алтай, который в понедельник в тяжелом состоянии вертолетом санавиации был доставлен в Кемерово из Горно-Алтайска. Ребенок не мог дышать самостоятельно из-за попавшего в бронхи семени подсолнечника, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

Расстояние между Кемерово и Горно-Алтайском составляет порядка 580 км, на машине этот путь занимает 7-8 часов. Так как помощь медиков ребенку требовалась экстренно, было решено задействовать вертолет санавиации.

"Двухлетнего мальчика доставили из Горно-Алтайска в Кемерово в 18:30 (14:30 мск) вертолетом санавиации. В дыхательные пути ребенка попало семя подсолнечника. В больнице Горно-Алтайска извлечь инородный предмет не удалось из-за отсутствия необходимого оборудования. В аэропорту Кемерова пациента встретила реанимационная бригада Кемеровского областного центра медицины катастроф. В Кузбасской областной детской клинической больнице ребенку удалили инородный предмет с использованием современного эндоскопического оборудования", - говорится в сообщении.

Ребенок при поступлении к кузбасским медикам находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной детской больницы, семя попало в нижний отдел бронхов и могло повредить стенки дыхательных путей, что опасно для жизни.

"Семечка острая, она зафиксировалась в труднодоступном месте бронхов, затруднено дыхание было. Если бы [инородный предмет] повредил бронхи, ребенок мог задохнуться. [Была] угроза жизни, поэтому помощь [была оказана] экстренно", - рассказали в медучреждении.

Сейчас опасности для жизни и здоровья маленького пациента нет, некоторое время он будет оставаться под наблюдением медиков в Кемерове.