Суд в Красноярске признал экстремистской организацию "Комитет "Нация и Свобода"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд признал общественное объединение "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"По итогам проверки прокурором Красноярского края в суд направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Красноярский краевой суд вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - сообщили в ведомстве.

Проверка общественного объединения "Комитет "Нация и Свобода" на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму проводилась по поручению Генпрокуратуры в этом году. "Установлено, что в рамках деятельности комитета его участниками осуществляется экстремистская деятельность. В частности, выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных групп", - пояснили в ведомстве. В Генпрокуратуре подчеркнули, что деятельность комитета представляет угрозу общественной безопасности, интересам общества и государства, влечет за собой нарушение прав и свобод граждан.