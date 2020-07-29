В Томской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе, введенный из-за пандемии коронавируса, для лиц старше 65 лет до 9 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона в среду.
"До 9 августа для граждан в возрасте 65 плюс режим продлен. Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня", - сказал собеседник агентства.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта, были закрыты все развлекательные и культурные учреждения, автошколы, предприятия общественного питания, запрещены все массовые мероприятия. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Из-за эпидобстановки режим неоднократно продлевался, в последний раз - до 1 августа. В июле томские власти начали постепенно снимать действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны.
По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 3 979 человек, 2 484 человека выздоровели, 31 пациент умер.