В Томской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе, введенный из-за пандемии коронавируса, для лиц старше 65 лет до 9 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона в среду.

"До 9 августа для граждан в возрасте 65 плюс режим продлен. Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня", - сказал собеседник агентства.