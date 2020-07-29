Почти 7 тыс. подростков планируют трудоустроить за лето в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области за летний период планируют временно трудоустроить почти 7 тыс. подростков, сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

В период летней оздоровительной кампании прошлого года в Новосибирской области организованными видами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 137 тыс. детей. В 2020 году летние лагеря региона по решению властей не возобновят работу до осени.

"Дополнительно почти 7 тысяч подростков планируется временно трудоустроить в летний период в регионе. Это временное трудоустройство при школах, в сельских поселениях Новосибирской области, занятия с семейным тренером на стадионе. Мы пытаемся детей занимать в дистанционной форме - порядка 307 тыс. занято", - сказала Потапова.

Она добавила, что некоторые детские лагеря проводят онлайн-смены. В таких сменах приняли участие уже порядка 5 тысяч детей. При этом, как отметила Потапова, по поручению министерства органы местного самоуправления проводят мероприятия по привлечению детей к различным формам занятости. Кроме того, на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних был разработан региональный план занятости детей.

Вместе с тем, по трудовым договорам через обращения в Центры занятости в министерстве планируют трудоустроить порядка 4 тысяч подростков в 2020 году. Как отметила и.о. начальника управления занятости населения Минтруда и соцразвития региона Ольга Лаврова, в региональном банке вакансий в настоящее время порядка 500 вариантов. Среди них - работы по благоустройству, помощь воспитателям в различных образовательных учреждениях, а также работа диспетчером и архивариусом.

В целом на рынке труда Новосибирской области зарегистрировано 64 тыс. безработных граждан, что почти в 4 раза выше, чем в период до пандемии. Объем предложений от работодателей вышел на уровень начала марта - в банке 41 тыс. предложений работы.