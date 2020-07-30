Суд продлил арест трем руководителям ТЦ "Зимняя вишня"

ТАСС, 30 июля. Кемеровский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста трем фигурантам уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Бывшие руководители торгового центра Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев останутся под стражей до 26 октября, сообщается на официальном сайте суда.

"30 июля 2020 года <...> по итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Заводского районного суда Кемерова от 2 июля 2020 года в отношении Богдановой Ю. А., Соболева Г. В., Судденок Н. В. без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов подсудимых оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Обвиняемые являются фигурантами первого уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", которое рассматривается Заводским районным судом с мая 2019 года. Изначально под арестом находились восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев, гендиректор ККК Юлия Богданова, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. В конце прошлого года четверо из них - Генин, Бурсин, Полозиненко и Никитин - были освобождены из СИЗО по решению суда, так как они обвиняются в совершении нетяжких преступлений, а предельный срок их содержания под стражей истек.

Богдановой, Соболеву и Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.