Аэропорт Красноярска стал первым в России, где установили дезинфицирующий коридор

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Красноярск стал первым городом в России, в аэропорту которого установили универсальный дезинфицирующий коридор. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

"Аэропорт в Красноярске стал первым в России аэропортом, где был установлен дезинфицирующий коридор. Это разработка российской компании "Битускан" совместно с красноярским производителем технологического оборудования "Фабрика Хартман", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в аэропорту, устройство представляет собой кабину с двумя отсеками. В одном из них пассажирам автоматически измеряется температура тела, во втором на пассажира и его вещи распыляется специальный аэрозоль, уничтожающий до 99% всех вирусов и бактерий с поверхностей.

Состав аэрозоля абсолютно безопасен для человека и не оставляет следов на одежде. Его разрешают использовать даже в родильных домах. Продолжительность дезинфекции одного человека составляет 10-20 секунд. Пропускная способность в час - до 360 человек.

"Аэропорт Красноярск реализует концепцию "Стерильный аэропорт", направленную на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Нанесена разметка для соблюдения дистанции, установлены санитайзеры, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, всем пассажирам измеряется температура, проводится регулярная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами и многое другое. Сегодня к этим мерам добавился первый универсальный дезинфицирующий коридор", - сказал гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.

По состоянию на 30 июля в Красноярском крае зарегистрировано 13 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 141 за последние сути, выздоровели 11,6 тыс. человек, умерли 325.