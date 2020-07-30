Два человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в четверг на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, в результате два человека погибли, трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Инспекторы ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 1 812-м км трассы Р-255 "Сибирь" в Усольском районе. По предварительной информации, произошло столкновение грузовика Volvo и автомобиля Mazda, в результате которого погибли двое человек, трое пострадали, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.