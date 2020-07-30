Прокуратура велела устранить нарушения трем золотодобытчикам на Алтае, загрязняющим реки

ТАСС, 30 июля. Прокурорская проверка в Турочакском районе Республики Алтай выявила загрязнение трех рек и участков леса из-за работы трех золотодобывающих компаний. Было возбуждено 30 дел об административных правонарушениях и выписаны предписания об их устранении, сообщил в четверг ТАСС заместитель Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора региона Артур Мунатов.

"Установлены факты загрязнения воды в реках Каурчак, Чулта и Кубанак. Причинами загрязнения стали работы по добыче россыпного золота, которые проводили общества с ограниченной ответственностью "Майский", "Вера" и "Алтайгеоресурс". Установлены факты загрязнения лесных участков отходами производств и потребления <...>. В отношении трех обществ и их должностных лиц возбуждено 30 дел об административных правонарушениях", - рассказал Мунатов.

Информация об административных делах направлена для рассмотрения в Минприроды региона, управление Росприроднадзора по Республике Алтай, Горно-Алтайский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Руководителям компаний внесены представления об устранении нарушений. В частности, представление ООО "Вера" и "Алтайгеоресурс" содержит требования возместить ущерб водным объектам. Общий ущерб рекам Кубанак и Чулта от действий компаний составил 500 тыс. рублей.

"Необходимо устранить прорывы дамб, которые были допущены. Там был обустроен специальный канал, по которому загрязненная вода из отстойника попадала в реку Кубанак. Есть требование <...> оборудовать территорию устройствами, чтобы не загрязнялся водный объект в результате деятельности работников предприятий", - пояснил заместитель природоохранного прокурора.

По словам Мунатова, реки были загрязнены взвешенными частицами, которые попадают в воду при разработке россыпного золота - это частицы грунта, глины, породы. Они дают грязный, мутный цвет рекам, которые впадают в реку Лебедь, из-за чего местное население жаловалось на работу золотодобытчиков.

Турочакский район - один из самых популярных у туристов районов в регионе, здесь расположено знаменитое Телецкое озеро, большое количество водопадов и других природных объектов. Население района - более 12 тыс. человек.