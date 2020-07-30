Врио губернатора Приангарья считает нецелесообразным вывоз отходов из Усолье-Сибирского

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Накопленные ядовитые отходы в Усолье-Сибирском Иркутской области не стоит вывозить, они должны быть переработаны на месте. Об этом заявил в четверг врио губернатора Игорь Кобзев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы определились, что вывоз [ядовитых отходов] нецелесообразен, рекультивация будет проведена на месте, - сказал он. - Росатом сегодня готовит все предложения, и на площадке будет завод по переработке всех этих отходов".

По информации врио губернатора, экологический ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Кобзев отметил, что часть отходов на данный момент содержится в подземных герметичных резервуарах, а другая осталась в зданиях цехов и других вспомогательных помещениях закрывшегося завода, где случилась экологическая катастрофа.

"Пора разминировать на территории Иркутской области эти экологические так называемые бомбы. Это "Усольехимпром" и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", - подчеркнул Кобзев, отметив, что с поддержкой федерального центра сложившуюся экологическую ситуацию можно в корне изменить.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское, где проживают 76,8 тыс. человек. Режим ЧС здесь действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.