Генпрокуратура направит в суд дело о гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 20 человек при прорыве дамб в октябре 2019 года в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Сисим", начальника участка и горного мастера этого предприятия, - сообщили в надзорном ведомстве. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Курагинский районный суд Красноярского края". Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По версии следствия, гендиректор ООО "Сисим" Максим Ковальков в сентябре 2019 года незаконно поручил начальнику участка Андрею Еганову нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих, чтобы скрыть факт загрязнения реки сбросами промышленных отходов. В свою очередь Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами горного мастера Евгения Александрова. В октябре 2019 года по указанию Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен.
В результате накопления воды 19 октября около 02:30 произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб. В результате был разрушен вахтовый поселок, погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести, одному человеку причинен крупный материальный ущерб. "В счет возмещения причиненного преступлением ущерба и обеспечения исковых требований потерпевших наложен арест на имущество организации "Сисим" и обвиняемого Ковалькова", - добавили в СК.