Генпрокуратура направит в суд дело о гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 20 человек при прорыве дамб в октябре 2019 года в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Сисим", начальника участка и горного мастера этого предприятия, - сообщили в надзорном ведомстве. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Курагинский районный суд Красноярского края". Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).