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На Норильской ТЭЦ-2 произошел пожар

Пострадал один человек

ТАСС, 3 августа. На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание, пострадал один из работников предприятия, сообщает в понедельник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ (САЦ).

"На Норильской ТЭЦ-2 произошло возгорание (в ЗРУ-110 сильное задымление) в районе выключателя 110 кВ ШСВ-12. Вызвано подразделение ведомственной пожарной охраны. Произошел несчастный случай с работником службы релейной защиты и автоматики Норильской ТЭЦ-2", - говорится в сообщении.

Последствий для потребителей нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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