Корпорация Fanuc создаст в Кузбассе центр по роботизации промышленности к концу 2020 года

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Мировой лидер в области промышленной автоматизации - японская корпорация Fanuc - к концу 2020 года оборудует и откроет в Кузбассе инжиниринговый центр, который займется разработкой технических решений по роботизации промышленных производств в Кузбассе для повышения производительности и безопасности труда. Центр разместится на базе Кузбасского технического университета (КузГТУ), сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"Подписано соглашение о сотрудничестве между КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева и "Фанук", произведен осмотр и определены помещения лабораторий, в которых будет размещена робототехника. "Фанук" утвердило бюджет на реализацию данного проекта. Создание центра планируется завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении, стоимость проекта не уточняется.

По данным Министерства промышленности Кузбасса, японская корпорация готова предложить проекты по роботизации животноводческих комплексов, машиностроительных заводов, предприятий по производству продовольственных товаров. "Это роботизированные комплексы для доения, сварочные роботизированные комплексы, а также комплексы по упаковке продукции и др.", - пояснили в министерстве.

Японская корпорация Fanuc имеет более чем 60-летний опыт разработки оборудования с числовым программным управлением и является одним из ведущих мировых производителем оборудования для промышленной автоматизации. Ее представительства есть в 108 странах, в том числе и в России.