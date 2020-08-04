Детские летние лагеря в Новосибирской области не откроются летом 2020 года

В июне власти планировали перенести отдых в детских оздоровительных лагерях на вторую половину лета, а также сократить смену в два раза, чтобы в учреждениях смогли отдохнуть как можно больше школьников. Однако из-за пандемии коронавируса начать оздоровительную кампании в регионе так и не удалось.

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области, смены в которых ранее были перенесены на июль и август из-за пандемии коронавируса, не смогут возобновить работу этим летом, следует из постановления правительства региона, опубликованного во вторник.

"Приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа", - говорится в тексте постановления.

Как пояснила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, решение об отмене детской оздоровительной кампании было принято на оперативном штабе. "Летней оздоровительной программы в этом году в Новосибирской области нет. Вот, например, в Кемеровской области лагеря открылись и тут же закрылись, потому что, по сути, те требования, которые предъявляет Роспотребнадзор, - это обсервация. Дети никуда не выходят, никаких мероприятий", - добавила Болтенко. Ранее планировалось, что летом оздоровительные лагеря посетят около 136 тыс. детей.

27 июля глава региона сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в области сохраняется масочный режим. Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк.

Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения на работу магазинов, располагающихся в торговых центрах. В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 9 тыс. человек.