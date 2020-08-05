"Россети" установят солнечные энергоустановки в удаленных районах двух регионов Сибири

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. "Россети Сибирь" ("МРСК Сибири") прорабатывают программу электрификации изолированных территорий Красноярского края и Иркутской области. Компания планирует установить в отдаленных районах автономные гибридные энергетические установки на солнечных панелях для повышения качества и надежности электроснабжения, сообщила в среду пресс-служба полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло по итогам совещания с генеральным директором дочернего "Россети Сибирь" Павлом Акилиным.

Во многих отдаленных населенных пунктах в северной части Сибири нет подключения к центральному энергоснабжению, из-за чего питание поселков осуществляется за счет дизельной генерации, очень дорогостоящего способа получения электричества. Иногда из-за экономии в поселках нет света большую часть суток. Для решения этой проблемы в таких населенных пунктах строятся гибридные установки на солнечных панелях, которые сочетают два способа получения электроэнергии, что обеспечивает непрерывное энергоснабжение.

"Еще одним приоритетным направлением работы "Россети Сибирь" названо повышение качества и надежности электроснабжения потребителей отдаленных населенных пунктов. Для электрификации изолированных территорий предлагается использовать автономные гибридные энергетические установки на солнечных панелях. В настоящее время подобные программы прорабатываются для Красноярского края и Иркутской области", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Красноярске компания планирует реализовать проект перевода жителей частного сектора ряде жилых микрорайонов с печного на электрическое отопление. Предполагается, что при использовании электроотопления населению будет предоставлен специальный тариф, который впоследствии позволит полностью отказаться от угля и дров.

"Для Сибири крайне важно снижать негативное воздействие на окружающую среду, в частности, принимать все необходимые меры для улучшения состояния атмосферы воздуха в крупных городах. Именно на это нацелен национальный проект "Экология", максимальный результата от мероприятий которого можно получить только за счет совместной работы органов власти и бизнеса", - цитирует пресс-служба Сергея Меняйло.

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.