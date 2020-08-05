В Новосибирске вновь загорелся муниципальный мусорный полигон

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный" вновь загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на среду. Открытое горение ликвидировано, но из-за глубинного тления в небо поднялся дым, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание на мусорном полигоне муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство" в Кировском районе Новосибирска в августе 2018 года ликвидировали три дня. Мэр города Анатолий Локоть заявлял, что это был умышленный поджог. В сентябре 2019 года свалка загорелась снова, остатки возгорания тлели более суток.

"Около часа ночи поступило сообщение о возгорании мусора на свалке на открытой территории на ул. Малыгина в Новосибирске. Угрозы и распространения огня не было. В течение 12 минут ликвидировано открытое горение. На месте администрацией свалки организована работа трех бульдозеров, на возгорание также реагировали пожарные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент происходит глубинное тление, из-за чего виден дым. При этом жители близлежащих домов жалуются в социальных сетях на сильный едкий дым, который большим столбом встал над полигоном. Администрация объекта проводит мероприятия для полной ликвидации последствий возгорания.