На юге Кузбасса закрывают кафе и спортзалы из-за распространения коронавируса

КЕМЕРОВО, 5 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса введут дополнительные ограничительные меры в городах на юге региона, где с конца июля растет число заразившихся коронавирусом. Там будут закрыты заведения общественного питания, за исключением летних веранд, а также спортивные залы, секции и учреждения культуры, сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Ограничения вводятся в Новокузнецке, Мысках, Осинниках, Калтане и в Междуреченске. В этих населенных пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и навынос, а также в режиме доставки. Работа залов кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, приостановлена. Во всех пяти городах приостановлена работа хореографических кружков и секций, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений. Решено также временно приостановить работу крытых спортивных объектов, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры и фитнес-залы", - говорится в сообщении.