В Туве во всех районах сняли введенные из-за паводка режимы ЧС

ТАСС, 6 августа. Режимы ЧС муниципального характера, введенные в июне в 10 районах Тувы, сняты на всех территориях. Об этом в четверг сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Паводковая ситуация в республике ухудшилась 15 июля, когда из-за сильных дождей вырос уровень воды в реках, были подтоплены дома и приусадебные участки, повреждены мосты и дороги. Был введен режим ЧС муниципального характера в десяти районах республики.

"Сняли все ЧС муниципального уровня. Восстановительные работы на дорогах продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Последним режим ЧС снял Бай-Тайгинский район.

В результате паводка было подтоплено 262 домовладения, повреждены одна дамба, два водозабора, 10 мостов, размыто покрытие на 45 дорогах. Предварительный ущерб для транспортной инфраструктуры Тувы от паводка оценивается в 339 млн рублей.