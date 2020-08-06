Росгвардия взяла под охрану промплощадку "Усольехимпрома" в Иркутской области

"Усилить охрану объекта силами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации распорядился президент Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации накопленного экологического вреда от деятельности "Усольехимпрома". <…> Войска Росгвардии приступили к патрулированию промплощадки", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Войска Росгвардии взяли под охрану промышленную площадку бывшего предприятия "Усольехмпром" в Иркутской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Площадь территории составляет 610 га, периметр площадки - около 20 км. На ней расположены более 200 промышленных объектов. В сообщении пресс-службы Росгвардии отмечается, что экипажи будут патрулировать территорию и нести службу на контрольно-пропускном пункте.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

30 июля президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.