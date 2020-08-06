В сельских районах Алтайского края планируют развивать внутрирегиональную авиацию

БАРНАУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Алтайского края заинтересованы в развитии авиации внутри региона - в качестве первых территорий для организации полетов рассматриваются райцентры в степной приграничной зоне, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства края.

В Алтайском крае на сегодня действует один международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова, есть аэродром у города-курорта Белокурихи.

"На первом этапе в Алтайском крае планируется запустить авиарейсы в Михайловское, Славгород. На втором - расширить авиамаршрутную сеть до Бурлы, Горняка, Чарышского, Змеиногорска, Солонешного. Авиарейс из Барнаула в Белокуриху запускается уже со следующей недели, его можно отнести к первому этапу", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в Минтрансе региона, начало запуска авиамаршрутов в райцентры - долгосрочная перспектива, начало реализации проекта рассматривается не ранее, чем через пять лет. Предстоит в том числе определиться с авиакомпанией, которая будет реализовывать проект.

В регионе впервые с советского времени появился один внутренний рейс авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила") - с 10 августа в Алтайском крае начнет действовать стыковочный рейс через Барнаул, который позволит жителям Томска и Барнаула быстро добираться до Белокурихи. Кроме того, "Сила" с 3 июля открыла новый рейс из аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) до аэродрома рядом с Белокурихой. Руководство авиакомпании сообщало, что в планах у них - создание единой удобной системы рейсов из городов Сибири на курорт.