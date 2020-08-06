"Россети" в 2021 году инвестируют в развитие энергетики Омской области 1,4 млрд рублей

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" направит в 2021 году на развитие энергетики Омской области около 1,4 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Александра Буркова и директора компании Павла Акилина. Эта сумма в полтора раза превышает объем инвестиций текущего года.

"Компанией заявлены на освоение капитальных вложений в 2021 году расходы в объеме порядка 1,4 млрд рублей, что в полтора раза выше уровня текущего года. Значительная часть этой суммы предназначена на замену приборов учета интеллектуальными счетчиками, обеспечивающим значительный экономический эффект. Увеличение объема средств инвестпрограммы не должно привести к значительному приросту тарифа на услуги по передаче электрической энергии", - сказали в правительстве.

В пресс-службе "Россети Сибирь" ТАСС добавили, что компания так же планирует в 2021 году провести реконструкцию ряда подстанций 110 кВ. "Это повысит надежность энергоснабжения жителей Азовского, Одесского, Щербакульского, Знаменского и Тарского районов", - отметили в пресс-службе.

По словам Акилина, в Омской области уровень надежности энергоснабжения один из самых высоких среди всех сибирских регионов. "Технологические нарушения на сетях связаны с последствиями погодных условий и отключениями на объектах других владельцев электросетей, - сказал ТАСС Акилин. - За счет локальных решений, принятых при подготовке к зиме, мы прогнозируем повышение надежности электроснабжения Омской области".

"Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.