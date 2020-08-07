На Алтае отремонтируют часовню в память о Михаиле Евдокимове в год 15-летия его смерти

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Памятный комплекс, установленный у федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" на месте гибели артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, отремонтируют в год 15-летия его смерти. Об этом ТАСС сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона в пятницу.

"Дорожники уже начали ремонт памятного комплекса, они уже много лет присматривают за состоянием часовни и памятника, установленного на месте гибели Евдокимова. Работы там начались накануне 15-летней даты со дня аварии. Губернатор Виктор Томенко попросил работников Юго-Восточного ДСУ привести памятное сооружение в порядок", - сообщили в ведомстве.

Дорожники сделали косметический ремонт, убрали территорию, скосили траву. Они демонтируют плитку и лестницу, пришедшие в негодность, и установят все новое. Ежегодно в Алтайском крае в память о Евдокимове в селе Верх-Обское, где прошло его детство, проводят фестиваль "Земляки", который он еще будучи артистом начинал в 1991 году как спортивный праздник. После гибели артиста акценты сместились в музыкальную сферу, в село приезжают известные актеры и музыканты, но в этом году, как сообщается на сайте памяти Михаила Евдокимова, концерт пройдет онлайн в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии, также будет представлено несколько фильмов в память об артисте.

"15 лет прошло со дня трагической гибели этого талантливого и неординарного человека. Несмотря на признание в столице, его душа всегда принадлежала Алтаю, простым людям. <...> К сожалению, Михаил Сергеевич ушел очень рано и не успел осуществить многие планы. В наших сердцах он навсегда останется патриотом своей малой родины, замечательным артистом и по-настоящему народным губернатором", - отметил на своей странице в сети Instagram Томенко.

Автокатастрофа, в которой погибли бывший алтайский губернатор, его водитель и охранник, а супруга Евдокимова получила тяжелые травмы, произошла 7 августа в Зональном районе на трассе Бийск - Барнаул у села Плешково. Губернаторский "Мерседес" при обгоне задел двигавшуюся в том же направлении машину, на большой скорости слетел с трассы и ударился в дерево. Позднее на этом месте друзьями и почитателями творчества Евдокимова был построен памятный комплекс с часовней.