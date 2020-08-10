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Экс-глава СУ СК по Иркутской области получил должность в правительстве региона

Войти в состав правительства Андрею Буневу предложил врио губернатора Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель следственного управления Следственного комитета по Иркутской области Андрей Бунев стал исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства. На этом посту он займется координацией работы министерств лесного комплекса и спорта, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Андрей Бунев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области. <…> В его обязанности будет входить координация работы министерств лесного комплекса и спорта. <…> К исполнению обязанностей Андрей Бунев приступил 10 августа", - говорится в сообщении.

Войти в состав правительства Буневу предложил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Одной из приоритетных задач исполняющего обязанности зампреда правительства на ближайшее время будет подготовка к чемпионату мира по хоккею с мячом, матчи которого в октябре состоятся в Иркутске. К турниру необходимо сдать в эксплуатацию ледовый дворец "Байкал", провести в нем тестовые матчи.

Об отставке Бунева с поста руководителя СУ СКР по Иркутской области стало известно 7 августа.

Андрей Бунев родился в 1965 году в Красноярске. Закончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Работал следователем. До приезда в 2013 году в Иркутскую область был первым заместителем СУ СКР по Красноярскому краю, затем возглавлял следственное управление СК по Кемеровской области.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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