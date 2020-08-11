Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с 16 цистерн с токсичными веществами

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 11 августа. / ТАСС/. Первоочередным мероприятием по ликвидации загрязнения в "Усольехимпроме" в Иркутской области станет анализ токсичных веществ в 16 наиболее опасных цистернах на предприятии и их последующая утилизация. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев во время посещения промплощадки.

"В первоочередные мероприятия мы включаем 16 цистерн, в том числе с их [последующей] ликвидацией, а дальше уже по ходу будем смотреть, как все будет происходить, [будем проводить] соответствующие ликвидационные процессы", - сказал он.

Как пояснил Кобзеву представитель Минобороны РФ, специалистами войск радиационно-химической защиты будет произведен отбор токсичных химикатов, обнаруженных в цистернах, для того, чтобы провести в дальнейшем экспресс-анализ на базе мобильной лаборатории, расположенной здесь. В дальнейшем пробы будут направлены в научный центр в Москве. "Емкости пронумерованы в порядке их утилизации", - добавил представитель Минобороны. По его словам, порядка трех-четырех дней будет уходить на ликвидацию одной цистерны. "Время ликвидации каждой цистерны индивидуально. В трехмесячный срок Минобороны и Росатом определяют [ликвидацию] пока пяти наиболее опасных цистерн", - сказал он.

В процессе утилизации токсичных веществ Министерство обороны организует меры химической безопасности как для специалистов, работающих с химикатами, так и для местных жителей. Ликвидация цистерн не окажет влияния на работу предприятий, которые находятся вблизи "Усольехимпрома", отметил представитель Минобороны РФ.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.