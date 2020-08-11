Новосибирские театры и концертные площадки возобновят работу 1 сентября

"С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и скорее всего кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос. Пока нам придется работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление - семья имеет право посетить театр без социальной дистанции", - сказала Ярославцева.

Министр добавила, что посещение театров школьными классами, как это практиковалось раньше, с 1 сентября возобновить не удастся из-за соблюдения противоэпидемиологических мер.

27 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в области сохраняется масочный режим. Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. 10 августа была разрешена работа бань, бассейнов и залов, заведений общепита.

В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 10 тыс. человек.