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Пандемия COVID-19

Новосибирские театры и концертные площадки возобновят работу 1 сентября

Члены одной семьи смогут посещать театры не сохраняя между собой социальную дистанцию

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Работа концертных площадок и театров, прекращенная из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, возобновится 1 сентября, сообщила журналистам во вторник министр культуры региона Наталья Ярославцева.

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"С 1 сентября мы намерены открыть наши театры, наши концертные залы и скорее всего кинотеатры. Мы сейчас решаем этот вопрос. Пока нам придется работать в условиях социальной дистанции. Единственное послабление - семья имеет право посетить театр без социальной дистанции", - сказала Ярославцева.

Министр добавила, что посещение театров школьными классами, как это практиковалось раньше, с 1 сентября возобновить не удастся из-за соблюдения противоэпидемиологических мер.

27 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в области сохраняется масочный режим. Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. 10 августа была разрешена работа бань, бассейнов и залов, заведений общепита.

В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 10 тыс. человек.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
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