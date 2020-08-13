Площадь пожаров в лесах Иркутской области и Красноярском крае снизилась почти на 1 тыс. га

ТАСС, 13 августа. Площадь лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, где накануне Авиалесоохрана начала вызывать искусственные дожди, за сутки уменьшилась с 6,7 тыс. га до 5,8 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 13 августа на территории РФ действовало 106 лесных пожаров на площади 12 110 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 38 пожаров на землях лесного фонда на площади 3 579 га (Красноярский край), 18 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 199 га (Иркутская область)", - говорится в сообщении.

По данным правительств регионов, в тушении пожаров в лесах Иркутской области 12 августа работали 206 парашютистов-десантников, 81 специалист лесной охраны, 105 волонтеров с помощью 80 единиц наземной техники. В Красноярском крае задействовано более 960 человек и 76 единиц наземной техники, на авиапатрулировании, доставке сил и средств к местам возгораний работают 26 воздушных судов.

"В Богучанском районе работает самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков, а также вертолет-МИ-8 с водно-сливным устройством", - уточняется в сообщении пресс-службы правительства Красноярского края.

Причина большинства лесных пожаров - сухие грозы и аномально жаркая погода, которая привела к установлению высокого и максимального класса пожарной опасности.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири на 00:00 мск 12 августа по данным Авиалесоохраны превысила 9,5 тыс. га, включая пожар площадью 4 га в заповеднике "Тунгусский" на месте падения Тунгусского метеорита на севере Красноярского края. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) накануне ввели в Томской области, где горит более 2 тыс. га лесов, а также режимы ЧС продолжают действовать в одном районе Красноярского края и двух - Омской области.