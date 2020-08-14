В Сибири до 2025 года создадут программу развития зернового рынка

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий (СФНЦА) РАН разработает концепцию развития зернового рынка Сибири до 2025 года, говорится в распространенном в пятницу сообщении на сайте СФНЦА РАН.

"По результатам обсуждения Совет МАСС (Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение") принял решение утвердить проектное предложение концепции межрегиональной программы МАСС "Развитие зернового рынка Сибири до 2025 года" и поручить исполкому МАСС организовать разработку и реализацию указанной программы. Для этого с СФНЦА РАН будет заключен договор на выполнение работ по разработке этой концепции с предельной стоимостью 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Концепция будет призвана сформировать полноценную систему производства, переработки и реализации зерна и продуктов его переработки. Таким образом будут полностью обеспечены внутренние потребности региона и создан экспортный потенциал. В частности, согласно концепции, для увеличения экспорта зерна и его продуктов необходимо внедрять инновационные технологии глубокой переработки, налаживать связи с другими округами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также отмечается важность развития транспортно-логистической инфраструктуры рынка, субсидирование тарифов на перевозку, повышение информационной прозрачности рынка зерна на основе цифровых технологий.

Для увеличения же сбора и повышения качества зерна предлагается создавать и развивать специализированные зоны и территориальные кластеры зерновой продукции. "К числу основных проблем развития рынка зерна Сибири относятся высокая зависимость урожайности и сбора зерна от природно-климатических условий; недостаточное ресурсное обеспечение зернового комплекса; волатильность цен на внутреннем зерновом рынке и зависимость от конъюнктуры мировых рынков; высокие транспортные тарифы при перемещении зерна; снижение качества зерна; дефицит квалифицированных кадров", - приводятся на сайте слова руководителя Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства СФНЦА РАН Людмилы Тю.

С 3 августа в трех регионах Сибири - Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае - объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Однако, как сообщал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, аграрии регионов, входящих в СФО, несмотря на сильную засуху, смогут сохранить урожай на уровне 15 млн тонн.