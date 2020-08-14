Кардиохирурги в Кузбассе впервые прооперировали младенца весом 1,5 кг с пороком сердца

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Кардиологическая бригада научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) в Кемерове впервые прооперировала новорожденного со сложным врожденным пороком сердца, сообщил ТАСС заведующий лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ Роман Тарасов.

Младенец родился с тяжелым пороком сердца на раннем сроке и весил при рождении всего 900 граммов. В течение одного месяца на фоне интенсивной терапии ребенок набрал еще 600 граммов, после чего кузбасские кардиохирурги решились на операцию. Имплантация стента выводного отдела правого желудочка проведена через пункцию общей бедренной вены ребенка, диаметр которой не превышает 2 мм.

"Без операции ребенок мог не выжить, так как находился в состоянии тяжелой гипоксемии (нехватки кислорода - прим. ТАСС) из-за минимального объема кровообращения в малом круге, там, где кровь проходит через легкие и насыщается кислородом. Откладывать операцию было крайне опасно, в связи с чем решились на выполнение жизнеспасающей рентгенэндоваскуолярной операции при массе тела 1,5 кг, это минимальная масса тела, с которой нам приходилось работать при данном пороке. В клинической практике обычная масса тела таких детей колеблется от 2 до 3 кг", - отметил Тарасов.

По словам врача, состояние маленького пациента стабилизировалось уже на операционном столе, так как после имплантации стента насыщение крови кислородом сразу улучшилось. Еще через сутки ребенок был переведен из Кузбасского кардиоцентра в стационар общего профиля для дальнейшего лечения и восстановления, угрозы для жизни в настоящий момент нет. Еще через три-четыре месяца кардиохирурги НИИ КПССЗ проведут пациенту повторную операцию по радикальной коррекции порока сердца.

Тетрада Фалло - один из наиболее сложных врожденных пороков сердца, который препятствует нормальному кровообращению и приводит к сужению легочной артерии, из-за чего органы и ткани недополучают кислород. Порок требует рентгенэндоваскулярного вмешательства, которое проводится новорожденным пациентам всего в нескольких клиниках в стране: в Москве, Новосибирске и в Кемерове. При этом опыт выполнения подобных вмешательств в Кузбасском кардиологическом центре - один из самых значимых в РФ.