Доходы губернатора Омской области в 2019 году выросли более чем на 20% - до 7,4 млн рублей

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков задекларировал по итогам 2019 года доход в размере 7,4 млн рублей, что на 21,5% больше уровня доходов в 2018 году. Доходы его супруги выросли за год с 667 тыс. до 1,25 млн рублей, следует из декларации о доходах семьи губернатора.

Согласно документу, опубликованному в пятницу на сайте правительства региона, Бурков по-прежнему владеет половиной квартиры площадью 180,6 кв. м, жилым домом площадью 37,9 кв. м и земельным участком площадью 2401 кв. м. За год из декларации исчез автоприцеп МЗСА.

У супруги губернатора перечень объектов недвижимости и транспортных средств в собственности не изменился - ей принадлежат квартира площадью 43,4 кв. м, автомобиль Audi Q5, по 1/4 доли квартиры площадью 71,1 кв. м, жилого дома площадью 325,2 кв. м, гаража площадью 22,1 кв. м. и земельного участка площадью 2 400 кв. м.

В 2018 году заработок губернатора составил 6,09 млн рублей, доходы супруги главы региона - 667 тыс. рублей.