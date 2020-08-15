Движение по строящейся с 2015 года дороге в обход Мариинска открыли

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение открыто в субботу на строящейся дороге в обход города Мариинска на севере Кемеровской области, которая стала частью федеральной трассы Р-255 "Сибирь" и позволит освободить городские дороги от транзитного транспорта. Обход включен в федеральный "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года", сообщается на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

"Движение транспорта открыли на строящемся обходе Мариинска 15 августа. В эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка; общая протяженность обхода - 19,2 км. Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров", - говорится в сообщении.

"Работы на объекте еще продолжаются, это не мешает основному потоку транзитного транспорта использовать новую трассу, не заезжая в Мариинск. Еще идет строительство второй транспортной развязки с путепроводом на 19-м километре, в месте выхода на трассу Р-255. Одновременно ведутся работы по стабилизации земляного полотна на трехкилометровом участке. Он оказался сложным - с заболоченным грунтом, и требует значительной доработки. Дорожники работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ввести объезд в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина.

Обход Мариинска - стратегически важный для Кузбасса объект. Объездная дорога позволит разгрузить улицы небольшого города от транзитных машин и улучшить экологию. Дорогу должны были сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2018 года, в качестве генподрядчика для строительства была определена новосибирская компания "Сибмост", которая приступила к работам в 2015 году. Но из-за финансовых проблем "Сибмоста" сроки сдачи объекта были скорректированы и перенесены на 2020 год.

По данным кузбасского правительства, стоимость работ по строительству транспортного обхода Мариинска составила 3,2 млрд рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября текущего года.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Задачи плана - развивать и расширять международные транзитные коридоры Запад - Восток и Север - Юг. Кроме этого целью проекта является повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией.