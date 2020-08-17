В Омской области режим повышенной готовности продлили до 1 сентября

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 1 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. С 19 августа в области открываются спортивные секции, бассейны, возобновляется в ограниченном режиме работа музеев и репетиционная деятельность театров.

"На заседании оперативного штаба принято решение продлить режим повышенной готовности до 1 сентября", - сказали в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в регионе с 19 августа откроются спортивные секции и бассейны. "Также решили возобновить работу музеев с индивидуальным посещением и разрешить репетиционную деятельность театров и других учреждений культуры. Без публики", - сообщила пресс-служба. Новый учебный год в школах, вузах и техникумах начнется в очном режиме.

По состоянию на понедельник в Омской области зарегистрировано 8 590 случаев инфицирования коронавирусом. 5 533 человека выздоровели, 132 пациента умерли. Регион находится на втором этапе отмены ограничительных мер. С 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работать детские сады, а с 6 июля открылись фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,6 млн человек, свыше 775 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 927 745 случаев заражения, выздоровел 736 101 человек, умерли 15 740. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.