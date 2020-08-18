В Омске неизвестный сообщил о "минировании" суда и трех многоквартирных домов

ОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Омский областной суд и три многоквартирных дома в Омске были эвакуированы из-за поступивших сообщений о "минировании". Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступили сообщения, один суд и три жилых дома в Амуре (микрорайон Амурский поселок - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь Омского областного суда Алена Учайкина сообщила журналистам, что суд эвакуирован из-за сообщения о "минировании".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов в самолетах. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.