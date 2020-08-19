Суд продлил арест управляющего отделения ПФР в Красноярском крае до 19 ноября

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Красноярска продлил арест управляющему отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денису Майбороде до 19 ноября. Об этом ТАСС сообщили в Красноярском краевом суде.

Майборода подозревается в получении взятки в 13 млн рублей (ч. 6. ст. 290 УК РФ), он был задержан в конце января 2020 года. По версии следствия, подозреваемый, сговорившись со своим заместителем, получил взятку за обеспечение победы коммерческой фирмы в аукционе на приобретение здания для размещения отделения фонда в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта. Позднее арбитражный суд края признал сделку незаконной.

В 2018 году СК России возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделением ПФР Алексей Трофимов.