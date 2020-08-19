В Кузбассе приостановившая добычу шахта "Ерунаковская-8" сохранит коллектив

КЕМЕРОВО, 19 августа. /ТАСС/. Руководство шахты "Ерунаковская-8" (входит в Распадскую угольную компанию) в Кузбассе, которая остановила добычу из-за обрушения горной породы в забое, полностью сохранит трудовой коллектив на время простоя. Увольнений или оформления вынужденных отпусков для сотрудников не планируется, сообщили ТАСС в среду в министерстве труда и занятости населения Кузбасса.

"Шахта "Ерунаковская-8" временно приостановила только ведение горных работ. Предприятие не закрыто и продолжает функционировать. По данным Распадской угольной компании, штат угольного предприятия составляет 1 140 человек. Сокращения персонала, перевод на другие предприятия или отправка рабочих в вынужденные отпуска не планируется. В настоящий момент сотрудники заняты вспомогательными работами для поддержания жизнеобеспечения шахты. Вопрос находится на контроле администрации правительства Кузбасса", - сказали в министерстве.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке, где 15 августа произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. Один из пострадавших позднее скончался, остальных медики госпитализировали, в том числе двоих в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По факту обрушения породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По данным Распадской угольной компании, которая управляет шахтой, порода обрушилась "в результате сейсмического события".

Шахта "Ерунаковская-8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн т.