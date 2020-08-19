На юге Красноярского края выявили незаконные карьеры по добыче полезных ископаемых

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Незаконные карьеры, где добывался строительный камень и песчано-гравийная смесь, выявлены на юге Краснояского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования региона.

"Инспекторы Минэкологии края и сотрудники правоохранительных органов провели рейд по выявлению незаконных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на юге края. Проверки проходили в Шушенском, Ермаковском и Минусинском районах. В ходе проверок выявлено четыре незаконных карьера. В них добывали песчано-гравийную смесь и строительный камень", - сообщили в пресс-службе.

В Минэкологии пояснили ТАСС, что сейчас специалисты подсчитывают ущерб от деятельности этих карьеров. По данным ведомства, лицензий на их разработку не выдавалось. Во время осмотра территории нарушителей на месте не оказалось.

Сейчас полиция устанавливает граждан, причастных к нарушению природоохранного законодательства. Им грозит уголовная ответственность. Кроме того, они возместят ущерб, нанесенный природным ресурсам.